​Mourinyonun gətirdiyi ulduz futbolçu gedir - Sərvət ödənmişdi

“Fənərbaxça”nın mərakeşli ulduzu Yussef En-Neysri barədə yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Nəssr” klubunun futbolçunu transfer etmək üzrə olduğu irəli sürülüb. Səudiyyə Ərəbistanının “Riyadiya” telekanalında yayımlanan idman proqramında futbolçunun “Əl-Nəssr” klubu ilə məhsuldar danışıqlar apardığı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça"nın "Sevilya"dan 19,5 milyon avroya transfer etdiyi En-Neysri ümumilikdə 17 matça çıxıb. Ulduz futbolçu 17 matçda 4 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə edib. En-Neysri "Fənərbaxça" tarixinin ən bahalı transferi olub. “Fənərbaxça” ilə 2029-cu ilə qədər müqaviləsi olan En-Neysrinin hazırkı transfer dəyəri 22 milyon avrodur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.