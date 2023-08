“Zirə”dən ayrılan futbolçu Slavik Alxasov “Turan Tovuz”a keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tovuz təmsilçisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 30 yaşlı müdafiəçi ilə 1 illik rəsmi müqavilə bağlanılıb.

Qeyd edək ki, Slavik Alxasov karyerası ərzində “Sumqayıt”, “Xəzər Lənkəran”, “Keşlə” və “Sabah” klublarının da formasını geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.