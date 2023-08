2023-cü ilin 7 ayı ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlər üzrə 91,3 mln. manat vəsait ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan xəbər verilib.

Bildirilib ki, bu rəqəm ötən illə müqayisədə 17 mln. manat və ya 22,8% çoxdur.

