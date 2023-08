"ABŞ Ukraynanı "Avropanın Əfqanıstanı”na çevirmək niyyətindədir. Bu fikirləri mən hələ münaqişənin əvvəlində demişdim.Ukraynalılar Allahdan kömək istəmək üçün gecikiblər. Onlar çoxdan yuxularından oyanmalı idilər."

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri məşhur amerikalı iqtisadçı Cefrey Saks bildirib. O hesab edir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2014-cü ildə Krımə ilhaq etməklə ABŞ-ı təəccübləndirmişdi və bu ABŞ üçün böyük sürpriz oldu. İqtisadçı qeyd edib ki, Putin çox pis strateqdir və Ukraynanı dəhşətli fəlakətə sürükləyib.

