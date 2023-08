Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin sözçüsü Peter Stano bildirib.



O qeyd edib ki, Aİ Ukraynaya 224 minə yaxın artilleriya mərmisi təhvil verib.



