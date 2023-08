Azərbaycand professor dünyasını dəyişib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Gəncə Dövlət Universitetinin professoru Heydər Kərimov bu gün dünyasını dəyişib.

Mərhum uzun sürən xəstəlikdən sonra 75 yaşında həyatını itirib. Məlumat üçün bildirək ki, H.Kərimov GDU-nin kimya-bialogiya fakültəsinin professoru olub.

