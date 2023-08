Anaları ilə birlikdə çayda batan qardaşların görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Şəmkirdə ana və iki oğlu Kürdə boğulub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, faciəvi şəkildə ölən ailə üzvləri Qazax rayonunun Canalı kənd sakinləridir.

Günay Kərimova oğlanları Nurlan və Aqşin Kərimovlarla birgə Şəmkirə istirahətə gəliblər. Onlar çimmək üçün çaya gediblər, bir saat sonra cansız bədənləri sudan çıxarılıb.

N.Kərimov aşıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. O, rayonda toy və el şənliklərində iştirak edirmiş.

Batan gənc qardaşların fotosunu və Nurlanın sazda ifasının videosunu təqdim edirik:

