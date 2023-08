Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində baş tutan toyda maraqlı görüntülər qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Banu"nun iştirak etdiyi toyda gəlin atasına mahnı oxuyaraq ona sürpriz edib.

Görüntülər qısa zamanda sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

