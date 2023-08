Azərbaycanlı hakim-inspektor Elçin Səmədli Ermənistanın futzal yığmasının oyununa təyinat alıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, o, futzal üzrə DÇ-2024-ün elit mərhələsində keçiriləcək Gürcüstan – Ermənistan matçında iş başında olacaq.

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor sentyabrın 15-də Tbilisidə baş tutacaq görüşdə referilərin işinə qiymət verəcək.

