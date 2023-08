ADY-də maşinist işləmək istəyənlərin çoxu imtahandan keçməyib

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-də maşinist işləmək istəyənlərin 27 %-i imtahandan uğurla çıxıb.

Metbuat.az bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, qurumdan və kənar təşkilatlardan ümumilikdə 349 nəfər maşinist və maşinist köməkçiləri üçün 3 mərhələli imtahan prosesinə qatılıb.

Sonda 92 namizəd dəmiryol nəqliyyatının idarə edilməsi hüququnu təsdiq edən vəsiqəyə sahib olub, o cümlədən kənar qurumlardan müraciət etmiş 38 namizəddən 15-i imtahanı uğurla başa vurub.

