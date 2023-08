Hindistan Çinlə sərhədə qoşun yığır

Çin və Hindistan arasında Himalay dağlarında sərhəd münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 19-cu raundu öncəsi Hindistan Hərbi Hava Qüvvələri Ladax bölgəsinin şərqinə 68 min əsgər və çoxlu sayda hərbi texnika cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hindustan Times” adını açıqlamaq istəməyən rəsmilərə istinadən xəbər verib. Bildirilib ki, Çin və Hindistan arasında hərbi səviyyədə davam etməsi gözlənilən görüşdən əvvəl Ladax bölgəsində hərbi fəaliyyət artıb. Hindistanın Hərbi Hava Qüvvələri Ladaxın şərqinə böyük miqdarda hərbi texnika, o cümlədən 68 min əsgər, 330 piyada döyüş maşını, 90 tank, bir neçə artilleriya silahı, yerdən havaya idarə olunan silahlar və radarlar yerləşdirib.

