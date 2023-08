Nazirlikdən məhsullarını satmaq istəyən şəxslərə MÜRACİƏT

Kənd təsərrüfatı məhsullarını satmaq istəyən şəxslər sentyabrın 1-nə qədərə tedaruk.az saytına daxil olaraq dövlətə məxsus satınalan təşkilatların 2024-cü il üzrə tələbatlarına uyğun olaraq ərzaq məhsullarına dair təkliflərini yerləşdirə bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məhsullarını satmaq istəyən şəxslərə müraciətində bildirilir.

Nazirlik bəyan edib ki, istehsalçı və satıcılar saytda növbəti il üzrə tələbata uyğun olaraq ərzaq məhsullarının siyahısı, həmin məhsulların növü, qiyməti, miqdarı və satınalma şərtləri ilə tanış ola bilərlər.

“Ərzaq məhsullarının dövlət sifarişi ilə satın alınması” elektron portalı - tedaruk.az dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ərzaq məhsulları satın alan dövlət müəssisə və təşkilatları ilə həmin məhsulları satmaq istəyən istehsalçıları və satıcıları birləşdirən platformadır. Portal ərzaq məhsullarının dövlət sifarişi ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada satın alınmasını təkmilləşdirir, tədarük və təchizat prosesinin operativ həllini təmin edir, həmçinin vətəndaşlar arasında elektron xidmətlərdən istifadənin təşviqinə müsbət təsir göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.