Xəbər verdiyimiz kimi, "Nikosayağı” adı ilə tanınan bloger Nicat Şakirlinin törətdiyi yol qəzasında ölən Gəncə şəhər sakini 28 yaşlı Ruslan Şahin oğlu Məmmədovun dəfn edilməsi planlaşdırılırdı.



Metbuat.az Lent.az-a istinadla bildirir ki, mərasim təxirə salınıb.

Məlumata görə, dəfn mərasimi sabaha saxlanılıb. Buna səbəb, mərhumun anasının Rusiyada olmasıdır.

