Rusiya bombardmançıları NATO ərazisinə girdi

Böyük Britaniyanın Kral Hərbi Hava Qüvvələrinə aid Tayfun tipli döyüş təyyarələri Şotlandiyanın şimalında 2 Rusiya bombardmançı təyyarəsinin qarşısını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya ordusu məlumat verib. Bildirilir ki, Şotlandiyanın şimalında yerləşən NATO-nun şimal hava patrul bölgəsindəki beynəlxalq hava məkanında 2 rus bombardmançı təyyarəsinin qarşısı alınıb. Krallığın döyüş təyyarələri Şetland adalarının şimalında Rusiya bombardmançılarını təqib edib. Xəbərdarlıqlardan sonra rus təyyarələri bölgədən uzaqlaşıb.

