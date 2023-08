Həyat yoldaşı Nicat Şakirliyə belə dəstək oldu - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, sosial mediada "Nikosayağı" kimi tanınan Nicat Şakirli idarə etdiyi "Porsche" markalı avtomobillə Heydər Əliyev prospektində yük maşınına çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Nicat Şakirlinin dostu, Gəncə şəhər sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov ölüb. Sürücü Nicat Şakirli və Fəxri Rüstəmov TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nicat Şakirlinin həyat yoldaşı onunla bağlı paylaşım edib. Paylaşımda "Sən həmişə var ol" sözlərini qeyd edib.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

