Xəbər verdiyimiz kimi, "Nikosayağı" ləqəbi ilə tanınan bloger Nicat Şakirli avqustun 15-i gecə saatlarında paytaxtın Heydər Əliyev prospektində ağır qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sağ qolu amputasiya olunan blogerin xəstəxanadan fotosu yayılıb:

