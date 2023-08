92 yaşlı media patronu Abramoviçin keçmiş qaynanası ilə sevgili oldu - FOTO

Dörd dəfə boşanan, “Fox News”, “The Wall Street Journal” və “New York Post” kimi media qurumlarının sahibi 92 yaşlı Rupert Merdok 66 yaşlı təqaüdçü alim Yelena Jukova ilə sevgi yaşamağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların sevgili kimi görüşdüyü deyilir. “The Guardian”a danışan mənbə bildirib ki, tərəflər ailə toplantısında tanış olub.

Qeyd edək ki, Rupert Merdok rus milyarder Roman Abramoviçin keçmiş qaynanasıdır. Merdok bundan əvvəl Enn Lesli Smitlə nişanlanıb və evliliyə hazırlaşarkən bu münasibətə son qoyub.

Roman Abramoviç ve eski eşi Dasha Zhukova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.