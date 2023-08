Xəbər verdiyimiz kimi, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Babək Mürsəl oğlu Ələkbərova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DSX-nin Çevik Hərəkət Qüvvələrinin komandanı olan Babək Ələkbərov 24 dekabr 1987-ci il tarixdə Abşeron rayonunda anadan olub.

Hazırda onun 35 yaşı var.

Beləliklə, Babək Ələkbərov Azərbaycanın ən gənc generalı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.