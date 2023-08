"Əl Hilal"la müqavilə imzalayan Neymar, PSJ-dən ayrılmazdan əvvəl komanda yoldaşları, məşqçilər korpusu və heyətlə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Kilian Mbappe ilə soyuq görüşməsi diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Mbappe ilə Neymar arasında gərginliyin olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

