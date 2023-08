Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda itkin düşən şəxslərlə bağlı brifinq keçirilir.

Metbuat.az bildirir ki, brifinqdə Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən azərbaycanlılarla bağlı müzakirələr aparılır.

Baku TV-nin brifinqdən canlı yayımını təqdim edirik:

