Qazaxıstanda ağır yol qəzası nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Karaqanda vilayətində meydana gəlib.

Minik avtomobili ilə mikroavtobusun toqquşduğu qəzada bir nəfər xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı ibtidai istintaq başlayıb və müvafiq ekspertizalar təyin edilib.



