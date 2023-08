Sentyabrın 3 bəxtəvər bürcü - Üzləri güləcək

Astroloqlar sentyabrda işləri yolunda gedəcək olan 3 bürcün adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar buğa, oxatan və əqrəb bürcüdür.

Buğa - böyük iradəsi və qətiyyəti ilə tanınan bu bürcün nümayəndələri sentyabr ayının ən şanslı bürcülərindəndir. Yalnız olan buğa bürclərinin sevgi və pul məsələləri yolunda gedəcək.

Oxatan - şən və əyləncəli olması ilə tanınan oxatan sentyabr ayında rahat nəfəs alacaq. Son zamanlar kifayət qədər depressiv günlər keçirən oxatanları sentyabrda xoş günlər gözləyir.

Əqrəb - döyüşçü və güclü təbiəti ilə tanınan əqrəblər sentyabrda rahat olacaqlar, pula pul deməyəcəklər.

