Müğənni Elnarə Xəlilova hərbi geyimdə görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, izləyiciləri onun hərbiyə olan xüsusi rəğbətini yüksək dəyərləndirib və hərbi geyimin ona yaraşdığını yazıblar.

Qeyd edək ki, Xəlilova Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) kapitanıdır.

