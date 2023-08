Ölkədə ətin qiyməti bahalaşdı - YENİ QİYMƏT

Mal ətinin qiyməti yenidən bahalaşıb. Hazırda mal ətinin kilosu 14-16 manat arasında təklif olunur.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, satıcılar bildirdi ki, bir həftə ərzində qiymətdə 50 qəpik, 1 manat bahalaşma var.

“Bahalaşma alıcılara da təsirsiz ötüşmür”.

Satıcılar bildirdilər ki, heyvanı baha aldıqlarına görə baha qiymətə də satırlar.

Bahalaşma mal içalatında da özünü göstərir.

O da bildirildi ki, bir həftə ərzində mal ətinin qiymətində bahalşma olsa da, qiymət artımı hələ ki, qoyun ətinə təsir etməyib.

Daha ətraflı videoda

