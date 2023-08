Ukrayna birinci mərhələdə tərəfdaşlardan 42 ədəd F-16 qırıcısı alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Teleqram kanalında bildirib.

"Mark Rutte və mən Ukraynaya veriləcək F-16-ların sayı barədə razılığa gəldik. Pilotlarımız və mühəndislərimiz təlim keçdikdən sonra 42 ədəd təyyarə veriləcək. Bu, hələ başlanğıcdır", - Zelenski bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Niderlanda səfər edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.