Niderland Ukraynaya 42 ədəd “F-16” qırıcı təyyarəsi verəcək.

Metbuat.az bildirir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu barədə “Telegram”-da paylaşım edib. O bildirib ki, bu barədə Niderland Baş naziri Mark Ryutte ilə görüşdə razılıq əldə olunub:

“Təyyarələr Ukrayna pilotları və mühəndisləri təlimlər keçdikdən sonra təqdim olunacaq”.

