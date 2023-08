Türkiyədə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, Yozgat vilayətinin Sorgun rayonunda avtobus yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə 12 nəfər ölüb, 19-u yaralanıb.

Xəsarət alanlardan iksinin vəzityyəti ağır qiymətləndirilir.

