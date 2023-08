"Adobe" şirkətinin təsisçisi Con Uornok 82 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət məlumat yayıb.

"Dərin kədər hissi ilə sevimli həmtəsisçisi Con Uornokun vəfat etdiyini bildiririk", - deyə məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, Con Uornok Çarlis Gesçke ilə birlikdə 1982-ci ildə Adobe şirkətini təsis edib. O, 2000-ci ilə qədər şirkətin baş direktoru vəzifəsində çalışıb və 2017-ci ilə qədər idarə heyətinin sədri olub.



