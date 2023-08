Macarıstanda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan atletika üzrə dünya çempionatının finalında görüşüblər.

Metbuat.az Ahaber-ə istinadən xəbər verir ki, liderlər final yarışı izləyərkən görüşüb, söhbət ediblər.

Həmçinin Qətər Əmiri Təmim bin Həməd Al Sani də onlarla olub.

