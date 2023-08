Sentyabrın ən varlı bürcləri: Pul yağış kimi yağacaq

Astroloqlar pul və maliyyə vəziyyəti baxımından sentyabrın ən uğurlu bürclərini açıqlayıb. Gələn ay bəzi bürclər maddi baxımdan digərlərindən daha şanslı olacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk sırada dayanan Buğa bürcünün cibi gələn ay dolub doşacaq. Zəhmətkeşliyi ilə tanınan Buğaları sentyabr ayında yeni iş təklifləri, cəlbedici investisiya imkanları gözləyir. Amma bu sürpriz risklər də gətirəcək. Odur ki, tez qərarlar verməməli, hadisələri yaxşı təhlil etməlidirlər.

Astroloqlar deyir ki, gələn ay Xərçənglərin də üzü maddi baxımdan güləcək. Onlar yeni işgüzar sövdələşmələr vasitəsilə dayanıqlı maliyyə gücü əldə edəcəklər. Amma yaxşı olar ki, investisiya etməzdən əvvəl diqqətli olsunlar. Xərçənglərə riskli işlərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur.

Tərəzi bürcləri isə düzgün investisiyalarla həm qazanclarını artıra, həm də maliyyə qaynaqlarını qiymətləndirə biləcəklər. Balanslı qərarlar versələr, planlı addımlar atsalar, sentyabrda pula pul deməyəcəklər.

Praktik zəkaları ilə seçilən Oğlaq bürcü, gələn ay varlanacaq. Bu insanlar yeni iş təkliflərindən və investisiya imkanlarından yaxşı istifadə etməlidirlər.

Aidə / Metbuat.az

