İmişli rayon təhsil sektorunun müdiri vəzifəsinə təyinat olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev müvafiq əmr imzalayıb. Əmrlə bu vəzifəyə Kərim Xeyrulla oğlu Kərimov gətirilib.

Qeyd edək ki, Kərim Kərimov öncə İmişli rayonu Aranlı kənd N. Əsədov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru vazifəsində çalışıb.

