Niyə MTK-lar vətəndaşlardan 3500 manat tələb edir? - VİDEO

Son illər mənzillərin çıxarışla təmin edilməsi prosesi xeyli asanlaşdırılsa da bəzi MTK-lar satdıqları mənzilləri çıxarışla təmin etməkdə maraqlı deyillər.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə binalarda mənzil alanların əksəriyyəti öz evlərində qeydiyyatsız yaşayırlar.

Bu, onlara öz övladlarını məktəbə qoyarkən də çətinliklər yaradır. Həm də yaşayış yeri üzrə poliklinikaya da qeydiyyata düşə bilmirlər.

Bəzi MTK sahibləri isə vətəndaşlardan qeydiyyat üçün əlavə olaraq 3500 manat tələb edirlər.

