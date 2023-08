İraqın paytaxtı Bağdadda reklam lövhələrində pornoqrafik görüntülər yayımlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, qeyri-adi hadisənin foto və videoları bütün ölkəyə yayılıb. Bu səbəbdən bütün reklam lövhələri müvəqqəti olaraq söndürülüb.

Polisin hadisə ilə bağlı 1 nəfəri saxladığı deyilir. Həmin şəxsin reklam lövhələrini idarə edən şirkətdə texniki işçi olduğu qeyd edilib. İlkin məlumata əsasən, onun firma ilə maliyyə mübahisəsi olub və bunu qisas məqsədilə edib.

