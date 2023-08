Çingiz Aytmatovun heykəli burada olacaq

Görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində ucaldılacaq abidəsinin yeri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, abidə Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi və Binəqədi şossesinin kəsişməsindəki parkda ucaldılacaq.

Sözügedən yer təklif edilən 3 ərazi içərisindən seçilib.

Artıq ərazidə hazırlıq işləri başlayıb.

Xatırladaq ki, abidənin hazırlanması məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi 15 iyun – 31 iyul 2023-cü il tarixlərində açıq müsabiqə keçirib.

Təqdim olunan 21 eskiz layihə Mədəniyyət Nazirliyinin “Heykəltəraşlıq abidələrinin, xatirə-memorial və memarlıq komplekslərinin ucaldılması və demontajı üzrə Ekspert komissiyası”nın üzvləri tərəfindən qiymətləndirilib və Xalq rəssamı Natiq Əliyevin təqdim etdiyi layihə uğurlu hesab olunaraq qalib elan olunub.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan Xalq yazıçısı Çingiz Aytmatovun Bakı şəhərində abidəsinin ucaldılması ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

