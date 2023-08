İran ən azı 2000 km məsafə qət edə bilən yeni “Mohajer 10” pilotsuz uçuş aparatı (PUA) təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tasnim Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, 210 km/saat sürətlə uça bilən PUA-nın maksimal uçuş müddəti 24 saata, uçuş hündürlüyü isə 7 km-ə çatır, yanacaq tutumu 450 litr və maksimum yük çəkisi 300 kq-dır.

