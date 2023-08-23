KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Bu gün ÇL-da "play-off" yekunlaşır

Bu gün ÇL-da "play-off"
11:41 23 Avqust 2023
62 İdman
Cavidan Mirzəzadə
A- A+

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun gündə 3 matç keçiriləcək.

Türkiyə "Qalatasaray"ı da bu gün pley-offun ilk oyununa çıxacaq. İstanbul təmsilçisi "Molde"nin qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, bu mərhələnin cavab oyunları 29-30 avqust tarixlərində keçiriləcək.

23 avqust

23:00. "Molde" (Norveç) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

23:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Braqa" (Portuqaliya)

23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

22 avqust

23:00. "Antverpen" (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 1:0

23:00. "Rakov" (Polşa) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 0:1

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - PSV (Niderland) - 2:2

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Qarabağ" iştirak ərizəsini açıqladı -

"Qarabağ" iştirak ərizəsini açıqladı - Onlar da var

23 Avqust 2023 11:51
Messinin meydanda gəzməsi gündəm oldu -

Messinin meydanda gəzməsi gündəm oldu - VİDEO

23 Avqust 2023 11:37
"Mançester Yunayted"in yeni sahibi

"Mançester Yunayted"in yeni sahibi bəlli oldu

23 Avqust 2023 10:29
Çempionlar Liqasında gecənin

Çempionlar Liqasında gecənin nəticələri

23 Avqust 2023 10:12
Neymarın bu davranışı azarkeşləri ayağa qaldırdı -

Neymarın bu davranışı azarkeşləri ayağa qaldırdı - FOTO

23 Avqust 2023 09:47
PSJ-nin 250 milyon tələbinə "Real"dan

PSJ-nin 250 milyon tələbinə "Real"dan cavab gəldi

23 Avqust 2023 09:12
Medianın sülhyaratma prosesində rolunu ehtiva edən nəzəriyyələr
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
"Açıq-saçıq səhnəyə çəkilməmişəm, çəkilmərəm də" -
aktrisa Zülfiyyə Qurbanova
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qalatasaray"dan Verratti bombası -

23 Avqust 2023 11:59

"Qarabağ" iştirak ərizəsini açıqladı -

23 Avqust 2023 11:51

Yoluxmalarda kəskin artım -

23 Avqust 2023 11:48

Türkiyə və BMT "Taxıl sazişi"nə dair

23 Avqust 2023 11:44

ABŞ Şimali Koreyaya səyahət qadağasını

23 Avqust 2023 11:42

Bu gün ÇL-da "play-off"

23 Avqust 2023 11:41

Banklardan 43 milyon manat geri götürülüb -

23 Avqust 2023 11:39

Messinin meydanda gəzməsi gündəm oldu -

23 Avqust 2023 11:37

"​Unibank" indiyədək 106 milyon manatdan çox ipoteka krediti verib

23 Avqust 2023 11:37

Erməniəsilli şəxs Azərbaycan dilində danışıb:

23 Avqust 2023 11:34