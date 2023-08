Bu gün ÇL-da "play-off" yekunlaşır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun gündə 3 matç keçiriləcək.

Türkiyə "Qalatasaray"ı da bu gün pley-offun ilk oyununa çıxacaq. İstanbul təmsilçisi "Molde"nin qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, bu mərhələnin cavab oyunları 29-30 avqust tarixlərində keçiriləcək.

23 avqust

23:00. "Molde" (Norveç) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

23:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Braqa" (Portuqaliya)

23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

22 avqust

23:00. "Antverpen" (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 1:0

23:00. "Rakov" (Polşa) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 0:1

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - PSV (Niderland) - 2:2

