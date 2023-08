Hindistanın Mizoram əyalətində tikintisi davam edən dəmir yolu körpüsü uçub.

Metbuat.az “The Times of India”ya istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində azı 17 nəfər ölüb. Hadisə baş verərkən, ərazidə 40-a yaxın işçi olub.

Dağıntılar altından cəsədlərin çıxarılması davam etdirilir.

