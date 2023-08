SSRİ lideri İosif Stalinin 1932-1934-cü illərdə yaşadığı ev hərraca çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" qəzeti yazıb.

Bildirilir ki, ev Moskva vilayətində yerləşir, ümumi sahəsi 38 hektardan çoxdur.

