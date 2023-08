Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı (MİT) İraq sərhədinin 150 kilometrliyindəki Süleymaniyyədə Türkiyə Silahlı Qüvvələri, Polis və MİT üzvlərinə sui-qəsd etmək üçün təlim keçən terrorçunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, "Bawer Botan" kod adlı Bəkir Xına saxlanılıb.

Məlumata görə, 2019-cu ildə İraqa gedərək təşkilata qoşulan Bəkir Xına indiyədək İran və İraqda terror fəaliyyətlərində iştirak edib.



