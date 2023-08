Türkiyədə 10-u FETÖ üzvü Yunanıstana qaçarkən yaxalanıb

10-u FETÖ üzvü olan 13 nəfər Türkiyədən qeyri-qanuni yollarla Yunanıstana keçməyə cəhd edərkən yaxalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir.

"Sərhədlərimizdə qeyri-qanuni keçidlərə qarşı mübarizəmiz davam edir. Ölkəmizdən Yunanıstana qeyri-qanuni yollarla keçməyə çalışan 13 nəfər sərhəd qartallarımız tərəfindən yaxalanıb. Araşdırmalar nəticəsində həbs edilənlərdən 10-nun FETÖ terror təşkilatının üzvü olduğu müəyyən edilib" - məlumatda qeyd edilib.

