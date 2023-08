Argentinanın Santyaqo-del-Estero əyalətində 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, yeraltı təkanların episentri təxminən 2 min nəfər əhalisi olan El Hoyo şəhərindən 18 km şimal-qərbdə, zəlzələ ocağı isə 565 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

