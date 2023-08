Priqojinin öldüyü təyyarədəki bu şəxsə diqqət - FOTO

Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi Tver vilayətində qəzaya uğrayan özəl təyyarənin göyərtəsində olan sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin tam siyahısını dərc edib.

Beləliklə, siyahıda “Vaqner” özəl hərbi şirkətin rəhbəri Yevgeni Priqojinin və “Vaqner”in komandiri Yevgeni Utkinin də var. Təyyarədə ölənlərdən biri də erməni əsilli Rusiya vətəndaşı Yevgeni Makaryandır. O, Ukraynanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olub.

Tam siyahını təqdim edirik:

Sərnişinlər:

Yevgeni Priqojin

Dmitri Utkin

Sergey Propustin

Yevgeni Makaryan

Aleksandr Totmin

Valeri Çkalov

Nikolay Matuseyev

Ekipaj üzvləri:

Komandir Aleksey Levşin

İkinci pilot Rüstəm Kərimov;

Göyərtə nəzarətçisi Kristina Raspopova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.