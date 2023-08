İşdə bu bürclərdən uzaq durun - Nifrət hissi oyadırlar

Astrologiya tez-tez həyatınızdakı insanları başa düşməyinizi asanlaşdırmaq üçün sizə kiçik məsləhətlər verir. Ətrafınızdakı bəzi insanlar son dərəcə inadkar və həssas ola bilərlər. Xüsusilə iş yerində bürclərin davranışları bəzən qarşılıqlı anlaşmazlıqlara səbəb olur.

Ofisdə, iş atmosferində güclü iradəsi, qətiyyəti və rəqabət qabiliyyəti ilə tanınan Qoç bürcü iddialı görünməyi bacarırlar. lakin bu çox vaxt onların iş ehtirası və liderliyi ilə bağlıdır. İş yoldaşları, rəhbərləri Qoç bürcü olan müdirlərə təkkəbürlü, neqativ bir şəxs kimi baxa bilər, lakin bunun müsbət tərəfi də var. Belə liderlər sizi qabağa aparacaqdır.

Əqrəblər, ümumiyyətlə, dərin hissləri və əlaqələr qurmaq baxımından olduqca güclüdürlər. Onların məqsədlərinə çox diqqət yetirmə qabiliyyəti bəzən sərt ambisiya kimi şərh edilə bilər, amma məqsədlərinə çatmaq üçün əllərindən gələni edəcəklərini də unutmayın.

Oxatan bürcləri açıq-saçıq dürüstlüyü və macəraçı ruhu ilə tanınır. Səmimiyyəti bəzən etik olmayan formada görünən Oxatanların bu davranışları yeni üfüqləri kəşf etməkdə mahir olduqları reallığını da gizlədə bilməz.

Dolçanın özünəməxsus baxış bucağı və üsyankar təbiəti var. Onların yenilik və dəyişiklik axtarışları, qaydalara meydan oxumaq və sərhədləri aşmaq cəhdləri “vəhşi” kimi qəbul edilə bilər.Onlar aldıqları əmək haqqının hər qəpiyinə kimi vicdanla işləyib, potensial imkanlarını sərgiləməkdən çəkinməyəcəklər.

Oğlaqların mükəmməlliyə can atmaqları, güclü iş etikası və məqsədlərinə sadiqliyi onları kobud, əsəbi göstərə bilər. Bu adətən iş mühitində intizamlı yanaşma ilə əlaqədardır. İş bitdikdən sonra Oğlaqla bir fincan kofe içib səmimiyyətlərinə şahid olmaq mümkündür.



İş yerində Buğa, Əkizlər, Xərçəng, Şir, Qız, Tərəzi və Balıqlar bürcündə doğulanlar yalnız kənara itələndikdə, təzyiqə və başqa yol görmədikdə vəhşi və təkəbbürlü ola bilərlər. Bu, gizlətdikləri bir şeydir, çünki onlar heç vaxt belə davranmaq istəmirlər. Səmimi olduqları üçün bəzən qarşı tərəfdəki insanlar onları bacarıqsız hesab edir, bu da bu bürcləri qəzəbləndirib, aqressivləşdirir. Halbuki onlar belə davranmaq məcburiyyətində olduqda onlar bunu nifrət edirlər.

