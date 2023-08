“İnter Mayami” klubu “U.S Open Cup”da “Cincinnati” klubunu penaltilərlə mübarizədən kənarlaşdıraraq finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun əsas vaxtı 3-3 hesabı ilə başa çatıb. "İnter Mayami"nin qollarını Leonardo Kampana (2) və Josef Martinez vurub. Kampananın vurduğu qolların ötürməsini Lionel Messi edib. Finalda “İnter Mayami” “Hyuston Dinamo” ilə qarşılaşacaq.

