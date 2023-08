Misirli ulduz futbolçu Mohamed Salah "Liverpul"dan ayrılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Relevo" nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, Salah Səudiyyə Ərəbistanının "Əl İttihad" klubuna keçəcək. Ona liqanın ən yüksək maaşı təklif edilib.

Qeyd edək ki, 31 yaşlı futbolçu 2017-ci ildən Mersisayd təmsilçisində çıxış edir.

