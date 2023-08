Faciəvi şəkildə ölən neftçi tanınmış şəxsin atası imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azneft” İstehsalat Birliyinin N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin (NQÇİ) iki əməkdaşı beton plitələrin çökməsi nəticəsində dənizə düşüblər. Hər iki işçi vəfat edib.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, vəfat edən işçilərdən biri - 1960-cı il təvəllüdlü, quraşdırıcı vəzifəsində çalışan Ağaməmmədov Şirvan sosial şəbəkələrdə "khayalcan chef" kimi tanınan foodbloger Xəyal Ağaməmmədovun atası olduğu məlum olub.

Bu barədə blogerin özü də paylaşım edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.