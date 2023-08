“Qarabağ”ın matçı yerli kanallarda niyə yayımlanmadı?

“Qarabağ” futbol klubu oyunun canlı yayımlanmaması ilə bağlı məlumat yayıb.

“Olimpiya” - “Qarabağ” qarşılaşmasının yayım hüququnun öhdəliyini “İdman Azərbaycan” kanalı öz üzərinə götürmüşdür. Lakin texniki səbəblərdən “İdman Azərbaycan” bu oyunu canlı yayımlandıra bilmir.

Yayımla bağlı məsuliyyəti birbaşa “İdman Azərbaycan” kanalı daşıyır”, - məlumatda qeyd olunub.

Məsələ ilə bağlı “İdman Azərbaycan” kanalı da məlumat yayıb:

“Əziz izləyicilər, texniki problem səbəbilə “Olimpiya” – “Qarabağ” matçını yayımlaya bilmirik. Lyublyanadan yayımın ötürülməsində ciddi problem ortaya çıxdı. Baş verən hadisədən dolayı təəssüflənirik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik!”

