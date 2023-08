“Coffee N Joy” “Goalplus”un təşkilatçılığı ilə keçirilən layihəni dəstəklədi

“Coffee N Joy” markası “Goalplus”un təşkilatçılığı ilə “Gənclər və İdman Festivalı 2023” layihəsinə dəstək verib.

Gənclərin iştirak etdiyi bu idman tədbirdə voleybol, stolüstü tennis, gimnastika və futbol yarışları təşkil edilib. 60 gün davam edən proqrama 15 mindən çox iştirakçı qatılıb.

Müxtəlif sosial yönümlü layihələrə dəstək verən “Coffee N Joy” markası tədbirin keçirildiyi müddətdə iştirakçıları iştirakçıları ləziz qəhvə çeşidlərinə qonaq edib.

Qeyd edək ki, “Coffee N Joy” damaq dadını oxşayan müxtəlif qəhvə çeşidi ilə qəhvəsevərlərin sevimli markasına çevrilib.

