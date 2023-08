Azərbaycan futbolunha ağır itki üz verib.

Metbuat.az "Fanat.az"a istinadən bildirir ki, Şəhriyar Rəhimov dünyasını dəyişib. Müdafiəçinin Türkiyədə vəfat etdiyi bildirilir. O, qardaş ölkəyə müalicəyə getmişdi.

Qeyd edək ki, Şəhriyar Rəhimov karyerasını ötən il "Səbail"də başa vurmuşdu. Onun davamlı aldığı zədələr nəticəsində yaranan xroniki ağrıları bu qərarı verməsinə səbəb olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.