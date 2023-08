Ötən gün "Əl-Nəsr" Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının 3-cü turunun matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əl-Fateh" komandası ilə üz-üzə gələn "Əl-Nəsr"in 5:0 hesablı qələbə qazanıb. Komandanın 3 qolunu Kriştiano Ronaldo, 2 qolunu Sadio Mane vurub.

Bununla da üç turdan sonra “Əl-Nəsr” 3 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.